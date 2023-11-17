В Херсоне и области за минувшие сутки от обстрелов РФ погибли пять человек: трое в областном центре и двое - в остальных населенных пунктах региона.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

В Херсоне вчера вечером массировано обстреляли Центральный и Днепровский районы. Пострадали жилые дома, медучреждение, заправочные станции, магазин, автомойка.

Три женщины погибли, шестеро ранены, в том числе 15-летний ребенок. Последствия - на видео.

Ранее мы разбирали, как живет Херсон спустя год после освобождения от российских оккупантов.

Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Идут бои в промзоне близ Ясиноватой. Воздушные силы заявляют, что вчера РФ изменила тактику и вместо ночи атаковала под утро. Это было связано с тем, что ночи стали длиннее, и видимость по утрам ухудшилась.

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