Из-за обстрелов РФ в Херсонской области погибли три женщины
Ночью 17 ноября оккупанты ударили по Херсонской области. Били по жилым кварталам.
Последствия ночных прилетов еще не устанавливаются.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила неизвестная женщина – без установленного места жительства.
Также две женщины, пострадавшие накануне, скончались в больнице. Это жительница Белозерки, попавшая под огонь днем, и женщина пострадавшая под вечер в центре Херсона.
Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Идут бои в промзоне близ Ясиноватой. Воздушные силы заявляют, что вчера РФ изменила тактику и вместо ночи атаковала под утро. Это было связано с тем, что ночи стали длиннее, и видимость по утрам ухудшилась.
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