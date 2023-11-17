Ночью 17 ноября оккупанты ударили по Херсонской области. Били по жилым кварталам.

Последствия ночных прилетов еще не устанавливаются.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила неизвестная женщина – без установленного места жительства.

Также две женщины, пострадавшие накануне, скончались в больнице. Это жительница Белозерки, попавшая под огонь днем, и женщина пострадавшая под вечер в центре Херсона.

Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Идут бои в промзоне близ Ясиноватой. Воздушные силы заявляют, что вчера РФ изменила тактику и вместо ночи атаковала под утро. Это было связано с тем, что ночи стали длиннее, и видимость по утрам ухудшилась.

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