Сегодня днем российские военные нанесли удары из артиллерии по предприятию в поселке Велетенское Белозерской громады. Ранен человек.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Россияне ударили по Велетенскому Белозерской громады. Около 13:20 враг обстрелял здание предприятия из артиллерии", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, пострадал 56-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму, ранение грудной клетки и ноги.

Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении больницы.

Напомним, ночью в Одесской области в результате ночной атаки РФ была повреждена нефтебаза. Также в результате атаки "Шахедов" в регионе повреждены электросети. Без света остались 1550 потребителей.

Также российские войска атаковали объекты инфраструктуры в Запорожской области.

Война в Украине идет уже 633-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.