Вчера вечером российские войска атаковали Запорожскую область беспилотниками. В результате атаки возник пожар на объектах инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Вечером 17 ноября, в период времени с 20:10 до 21:42, враг выпустил по областному центру 8 беспилотников – 4 удалось уничтожить", - написал он.

Также за минувшие сутки военнослужащие России нанесли 155 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 124 артобстрела, 21 БПЛА-атаку, 9 РСЗО-обстрелов и авиационный удар.

Поступило 23 сообщения о разрушении домов граждан и объектов инфраструктуры в результате атак РФ.

Напомним, сегодня ночью было сбито 29 из 38 беспилотников, запущенных по Украине. Почти десять беспилотников были сбиты на подлете к Киеву.

В Одесском районе "Шахед" ударил по объекту энергетики. Загорелось админздание, есть пострадавший.

Война в Украине идет уже 633-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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