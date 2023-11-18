Сегодня ночью Воздушные силы ВСУ сбили 29 беспилотников. Всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Shahed-136/131".

Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.

"С 20:00 17 по 4:00 18 ноября российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений (Курская область РФ, Приморско-Ахтарск) ударными БпЛА типа "Shahed", - говорится в сообщении.

"В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных БпЛА", - написали в Воздушных силах.

Почти десять беспилотников были сбиты на подлете к Киеву, сообщили в городской военной администрации.

"Вторая атака вражеских беспилотников по Киеву за этот месяц. Дроны противника были запущены с южного направления. Чтобы добраться до столицы, БпЛА рашистов преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1000 км. В атаку Киева беспилотники заходили с северного направления. Но сложные маневры врага не помешали нашей противовоздушной обороне" - сообщил глава КГВА Сергей Попко.

По предварительным данным, в городе без жертв и разрушений.

Война в Украине идет уже 633-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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