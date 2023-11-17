В Изюмском районе Харьковской области в результате российского обстрела повреждено здание пожарной части и техника ГСЧС.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Вчера вечером российская армия нанесла очередной удар по Изюмскому району. Повреждение получило здание пожарной части и 2 единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Пострадавших среди сотрудников пожарной части нет.

По предварительным данным, удар нанесен управляемой авиационной бомбой.

Напомним, ночью 27 октября россияне нанесли ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм Харьковской области. Пострадали восемь спасателей, четверо из них госпитализированы. Также были повреждены само здание и 13 единиц техники.

А сегодня ночью во время атаки РФ было сбито 9 из 10 "Шахедов". Дроны сбивали в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей. Они были выпущены с направления Приморско-Ахтарск-РФ.

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