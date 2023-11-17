Ночью 17 ноября во время атаки РФ было сбито 9 из 10 "Шахедов".

Об этом сообщают Воздушные силы.

Дроны сбивали в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей. Они были выпущены с направления Приморско-Ахтарск-РФ.

Кроме того, враг применил несколько зенитных управляемых ракет С-300 на Донецком направлении. Предварительно обошлось без потерь.

Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Идут бои в промзоне близ Ясиноватой. Воздушные силы заявляют, что вчера РФ изменила тактику и вместо ночи атаковала под утро. Это было связано с тем, что ночи стали длиннее, и видимость по утрам ухудшилась.

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