Сегодня ночью россияне атаковали южные регионы беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-131/136". В Одесском районе "Шахед" ударил по объекту энергетики. Загорелось админздание, есть пострадавший.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Силами противовоздушной обороны уничтожено 8 "Шахедов", 6 в Николаевской области,

и по одному в Херсонской и Одесской областях.

"К сожалению, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранение, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью были сбиты 29 из 38 беспилотников, запущенных по Украине. Почти десять дронов были сбиты на подлете к Киеву.

Война в Украине идет уже 633-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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