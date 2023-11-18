В Одесском районе "Шахед" ударил по объекту энергетики, есть пострадавший
Сегодня ночью россияне атаковали южные регионы беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-131/136". В Одесском районе "Шахед" ударил по объекту энергетики. Загорелось админздание, есть пострадавший.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
Силами противовоздушной обороны уничтожено 8 "Шахедов", 6 в Николаевской области,
и по одному в Херсонской и Одесской областях.
"К сожалению, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры.
Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранение, он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью были сбиты 29 из 38 беспилотников, запущенных по Украине. Почти десять дронов были сбиты на подлете к Киеву.
Война в Украине идет уже 633-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
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