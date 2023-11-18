Объектом энергетической инфраструктуры, который поврежден в Одесской области в результате ночной атаки РФ была нефтебаза.

Об сообщает Министерство энергетики Украины.

Также в результате атаки "Шахедов" в регионе повреждены электросети. Без света остались 1550 потребителей.

Кроме того, из-за технологических нарушений без света остались более 1,7 тысяч потребителей. Продолжаются работы по подключению.

Ранее в ДТЭК сообщили, что после ночного удара "Шахедов" по объекту энергетики в Одесской области две тысячи домохозяйств остались без света.

Напомним, сегодня ночью были сбиты 29 из 38 беспилотников, запущенных по Украине. Почти десять дронов были сбиты на подлете к Киеву.

Также российские войска атаковали объекты инфраструктуры в Запорожской области. Враг выпустил по областному центру 8 беспилотников, 4 удалось уничтожить.

Война в Украине идет уже 633-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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