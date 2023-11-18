После ночного удара "Шахедов" по объекту энергетики в Одесской области две тысячи домохозяйств остались без света.

Об этом сообщает ДТЭК.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но этому мешают плохие погодные условия, добавили в компании.

В ГСЧС показали кадры тушения пожара на объекте энергетики под Одессой.

Напомним, в Одесском районе беспилотник ударил по объекту энергетики. Загорелось админздание. Один гражданский сотрудник получил ранение, он госпитализирован.

Сегодня ночью были сбиты 29 из 38 беспилотников, запущенных по Украине. Почти десять дронов были сбиты на подлете к Киеву.

Также российские войска атаковали объекты инфраструктуры в Запорожской области. Враг выпустил по областному центру 8 беспилотников, 4 удалось уничтожить.

Война в Украине идет уже 633-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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