На захваченной РФ Запорожской АЭС произошел частичный блэкаут. Произошло обесточивание на шестом энергоблоке ЗАЭС, в результате чего запустились дизель-генераторы и системы безопасности, работавшие 90 минут.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в своем телеграм-канале.

"В настоящее время оккупационное руководство станции выясняло причины обесточивания и решало, что делать с последствиями, к которым привели их некомпетентные действия", - говорится в сообщении.

Данные подтвердили находящиеся на площадке ЗАЭС инспекторы МАГАТЭ.

В "Энергоатоме" добавили, что "из-за полного непрофессионализма российских оккупантов на Запорожской АЭС постоянно происходит деградация основного оборудования и увеличивается число опасных случаев его отказов. Нахождение оккупантов на крупнейшем атомном объекте Европы чревато ядерной и радиационной опасностью".

Отмечается, что с начала оккупации Запорожской АЭС россиянами там произошло семь полных блэкаутов.

Тем временем в ДТЭК сообщили, что россияне снова атаковали теплоэлектростанцию в прифронтовом регионе. Из-за обстрелов на ТЭС серьезно повреждено оборудование.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Без света и воды остался один из населённых пунктов рядом со станцией", - сообщает пресс-служба ДТЭК в своем телеграм-канале.

Какой именно регион пострадал, не уточняется.

В свою очередь Силы обороны юга информируют, что РФ накопила в Крыму уже более 800 ракет для ударов по украинской энергетике зимой.

"Мы говорили о том, что опираемся на данные ГУР. Знаем, что на Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса, в частности, ракеты типа "Калибр" как раз там сосредоточены, ракеты типа "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова. Потенциал враг накапливает, это очевидно. Мы говорим о готовности более 800 ракет в общем количестве к использованию врагом для этапа энергетического террора", – сказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский призвал готовиться к новым ударам РФ по инфраструктуре Украины.

А министр энергетики Герман Галущенко не исключил атак Украины по нефтегазовой отрасли РФ в ответ на удары по нашей энергетической инфраструктуре.