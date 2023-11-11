Министр энергетики Герман Галущенко не исключил атак Украины по нефтегазовой отрасли РФ в ответ на удары по нашей энергетической инфраструктуре.

Об этом пишет газета Politico по итогам визита чиновника в США.

Он в частности, обсуждал с представителями администрации президента США Джо Байдена вероятные российские атаки на украинскую энергетику этой зимой.

"Когда его спросили, может ли "ответ" Зеленского включать в себя нападение Украины на обширные нефтегазовые операции России - безусловно, крупнейший двигатель ее экономики, - Галущенко ответил: "Это было бы только справедливо", - пишет издание.

"Мы бы ответили тем же, атаковав их энергетическую инфраструктуру", - отметил Галущенко.

Издание сообщает, что министр не согласился с мнением, что атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру вызовут скачок цен.

"Атаки на инфраструктуру не были бы настолько критичными для цен, особенно когда речь идет о газе и нефти. Я имею в виду, что это те виды топлива, которые можно было бы покупать не только в России. Я уверен, что мир мог бы справиться", - заявил Галущенко в беседе с журналистами.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина будет отвечать на новые атаки по энергетике, которые наносит РФ.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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