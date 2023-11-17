На правом берегу Херсонской области ввели сухой закон.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

Продажу алкоголя запретили в следующих общинах:

Станиславская,

Белозерская,

Херсонская,

Чернобаевская,

Музыковская,

Дарьевская,

Тягинская,

Бериславская,

Борозенская,

Мыловская,

Новоалександровская.

Также сухой закон действует в селах:

Новониколаевка,

Черешневое,

Костырка,

Нововознесенское,

Добрянка.

При этом в самом Херсоне, Зеленовке, Степановке и Чернобаевке купить алкоголь все еще можно.

Ранее сегодня морская пехота сообщила, что ей удалось закрепиться на нескольких плацдармах на левом берегу Днепра.

После этого генштаб ВСУ рассказал об операции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Выявляются пути логистического снабжения боеприпасами и продовольствия оккупантов. Осуществляется разведка местоположений личного состава и техники российско-оккупационных сил, позиций артиллерии и т.п., с целью их дальнейшего уничтожения соответствующими средствами поражения. Идут тяжелые бои", - отметили в Генштабе.

Затем Владимир Зеленский опубликовал фотографии с украинскими военными на левом берегу Херсонской области. А местная ОВА сообщила, что украинским военным, не воюющим на херсонском направлении, запретили посещать Херсон.