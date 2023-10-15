В мэрии Киева закупили алкогольных напитков почти на 100 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте системы публичных закупок Prozorro.

Заказчиком является Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) "Киевский культурный кластер".

Путем открытых торгов победила компания ООО "Приват-Алко Трейдинг". Предприятие предложило выполнить условия тендера за 97 999 тысяч гривен.

Срок поставки товаров указан 9 октября 2023 - 31 декабря 2023. На эту сумму закупили 157 единиц крепких алкогольных напитков в ассортименте, включая водку, джин, коньяк и виски.

Напомним, власти сразу в нескольких регионах Украины решили развивать спорт во время войны. Согласно данным из сайта госзакупок Prozorro, 16 млн гривен планируют потратить местные власти на стадион в селе Магала Черновицкой области (30 километров от Румынской границы).

Ранее мы писали, что на оккупированной РФ Новой Каховке идут закупки за счет украинского бюджета.

Также мы сообщали, что государственное предприятие "Энергоатом" продолжает тратить сотни миллионов гривен на тендеры для Запорожской АЭС уже после ее захвата. Согласно данным из Prozorro, на ЗАЭС после вторжения было объявлено тендеров на 566 миллионов гривен.