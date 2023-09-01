Украинские коммунальщики из захваченного Северодонецка закупили городской техники на 38 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе "Прозоро".

Тендер провело коммунальное предприятие "Северодонецкое троллейбусное управление". Оно закупило два самосвала, две комбинированные дорожные машины, комбинированную машину-автоцистерну и каналопромывную машину на шасси Foton.

Тендер выиграло предприятие "Кобальт", других претендентов не было.

Договор предусматривает аванс в размере 20%.

Даже в системе "Прозоро" анонимный комментатор осудил эту сделку.

"То, что вы делаете, покупая машины для фактически несуществующего предприятия коммунальные машины на 1 млн евро – это настоящее мародерство. Информация об этой закупке обязательно будет подана на рассмотрение компетентных органов" , – написал пользователь в вопросах процедуры.

После подписания договора гражданка Наталья Подосинникова подала обращение в Госаудитслужбу с требованием остановить закупку, передает проект "Наши гроши". Ведомство пока не ответило.

Северодонецк Луганской области оккупирован с июня 2022 года. Это первый тендер троллейбусного управления с тех пор.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал местные власти тратить бюджетные средства в первую очередь на нужды обороны Украины.

Напомним, что мы писали, что "Энергоатом" продолжает тратить сотни миллионов гривен на тендеры для ЗАЭС уже после ее захвата россиянами.

Также мы писали, Минобороны обвинили в завышении цен на продукты после сравнения с тендерами ГУР.