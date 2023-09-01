Прокуратура доказала в суде незаконность договора Министерства обороны Украины с частной компанией о закупке миллиона продуктовых наборов для ВСУ на 430 млн грн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в своем Telegram-канале.

"Дополнительным соглашением к договору предусмотрена закупка продуктовых наборов, которые не отвечают установленным законодательством нормам питания для военнослужащих и не обеспечивают должное удовлетворение потребностей для лиц такой категории", - говорится в сообщении.

Также этим соглашением подтвержден факт принятия Минобороны некачественной продукции.

Напомним, что это не первый скандал в оборонном ведомстве. Так, весной выяснилось, что Минобороны Украины после скандала с закупкой продуктов по завышенным ценам продолжает покупать их по стоимости почти в два раза выше, чем Главное управление разведки.

А недавно журналисты выяснили, что в Минобороны закупили куртки для ВСУ по втрое завышенной цене. Кроме того, поставленные украинским военным ветровлагозащитные зимние куртки и брюки не соответствовали техническим условиям, прописанным в договоре. Экспертиза показала, что их нельзя использовать по назначению.

Однако в антикоррупционном совете при Минобороны Украины отрицают, что закупленные, предположительно, по завышенным ценам куртки для ВСУ оказались не зимними, а летними.