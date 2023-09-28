Горсовет Новой Каховки закупил через систему госзакупок Prozorro аппарат УЗИ для центральной городской больницы спустя полтора года после начала оккупации города.

Об этом свидетельствуют данные на Prozorro.

Договор о покупке аппарата для проведения ультразвуковых исследований за 2 685 700 гриве был заключен 12 сентября. Согласно документу, поставщик техники, ООО "РАД ФАРМ", должен был в течение пяти дней со дня получения заявки от покупателя доставить аппарат по адресу в Новой Каховке.

Напомним, Новая Каховка находится под российской оккупацией с самого начала масштабной войны - 24 февраля 2022 года.

Летом мы сообщали, что государственное предприятие "Энергоатом" продолжает тратить сотни миллионов гривен на тендеры для Запорожской АЭС уже после ее захвата. Согласно данным из Prozorro, на ЗАЭС после вторжения было объявлено тендеров на 566 миллионов гривен.

Также мы рассказывали, что власти сразу в нескольких регионах Украины решили развивать спорт во время войны. Они закупают клюшки, строят стадионы и велодорожки. На это тратятся десятки миллионов гривен.