В результате российского обстрела Херсона пять человек получили ранения, среди них трехлетний ребенок. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"После 11 часов оккупанты ударили по жилому сектору. Пострадали пять человек, в том числе 3-летний ребенок. Маленькая девочка в больнице с ранениями шеи и ноги", - написал он.

Также травмированы женщины 47, 55 и 68 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

59-летний мужчина получил осколочные ранения. Медики оказали ему помощь.

Напомним, вчера в Херсоне в результате очередных российских обстрелов пострадал волонтер. 42-летний мужчина, попавший под огонь врага в собственном автомобиле.

Также вчера военные РФ ударили из артиллерии по предприятию в Херсонской области. По данным ОВА, пострадал 56-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму, ранение грудной клетки и ноги.

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