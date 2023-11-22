Сегодня 22 ноября в Волчанске Харьковской области, военные РФ обстреляли коммунальное предприятие.

Об этом сообщает МВД.

В результате попадания снарядов произошло несколько очагов возгорания на территории местного коммунального предприятия начался пожар на 120 кв. м, который уже погасили. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов в Запорожской области и на юге Донецкой. За сутки враг нанес 29 авиаударов, совершил 911 артобстрелов и провел 38 боевых столкновений. Сообщается, что выросли и потери РФ в живой силе и бронетехнике.

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте, как пишут военные паблики, наступательная активность падает из-за ухудшения погоды. В соцсетях появляется много видео из окопов с грязью, водой и снегом. Исключение, как сообщают, составляет Херсонский фронт.

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