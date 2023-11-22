В Селидово под завалами нашли вторую жертву ракетного удара РФ по больнице. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщает МВД.

"Селидово. Число погибших в результате ракетного удара оккупантов возросло до двух", - говорится в заявлении ведомства.

Спасательные работы продолжаются, под завалами может находиться еще один человек.

Правоохранители уточнили, что спасатели уже разобрали 78 тонн разрушенных строительных конструкций. Работы продолжаются.

Фото ГСЧС

Ранее сообщалось, что во вторник 21 ноября после массированных ракетных ударов РФ по больнице и шахте в Селидово Донецкой области удалось спасти мужчину.

В результате ракетного удара РФ по Селидово два человека погибли, еще восемь ранены.

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