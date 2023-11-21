Анализируем итоги 636-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На фронте, как пишут военные паблики, наступательная активность падает из-за ухудшения погоды. В соцсетях появляется много видео из окопов с грязью, водой и снегом.

Исключение, как сообщают, составляет Херсонский фронт, где ВСУ, по данным российских телеграм-каналов, перебросили подкрепления на левый берег и смогли войти в одну из посадок в районе Крынок. Там продолжаются тяжелые бои.

Ночью в Донецкой области был большой прилет по Селидово и соседней Новогродовке - туда летит за последнее время уже не первый раз. Погибли два человека, ракеты попали по больнице и предприятию.

Селидово и Новогродовка расположены к югу и северу от трассы Покровск-Донецк, по которой в том числе снабжается Авдеевский гарнизон ВСУ.

Также ночью был удар из десяти "Шахидов" - девять были сбиты. Куда прилетел десятый - не сообщалось. Но известно, что ночью возле Владимира-Волынского прогремел взрыв.

"В 2.30 за городом в направлении Ковеля прилетел неизвестный летательный объект, который имел взрыв. Это ориентировочно в пределах километра-полтора от города", - сообщил мэр города Игорь Палонка.

В Старобешево (захваченная россиянами часть Донецкой области, 40 километров от линии фронта) в результате прилета погибла российская актриса Полина Меньших, пишут российские паблики.

Актриса приехала с концертом к российскими военным на день ракетных войск и артиллерии РФ. Информацию подтверждает ученица Меньших, танцовщица Екатерина Лазарева.

Украинский военный с позывным Мадьяр заявляет, что во время празднования в клуб, где собрались на концерт россияне, прилетела украинская ракета. По заявлению Мадьяра погибли около 25 человек, еще 100 человек ранены.

Россияне этого прилета не подтверждали. При этом в Сети уже появилось видео, как во время концерта раздается взрыв и гаснет свет.

Тем временем в западных областях усиливают мобилизацию. Львовская ОВА обязала военнообязанных на территории области показывать документы на улице сотрудникам ТЦК. А военкомов обязали проверять у людей документы, в том числе, приписное.

Ранее Минюст сообщал, что сотрудники ТЦК и СП не имеют права проверять документы у гражданских. Это могут делать представители полиции и СБУ.

Военные перспективы

Владимир Зеленский в интервью The Sun в очередной раз заявил, что не согласен на перемирие по линии фронта. Он заявил, что Украина не будет стремиться заключить мир с Россией "любой ценой". По его словам, начать полноценные мирные переговоры можно только после вывода российской армии с украинской территории.

"Трудно ли на поле боя? Да. Но заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", - сказал Зеленский.

Он признал, что среди союзников Украины усиливается сомнение в том, что ВСУ смогут "изгнать российские войска", но это никак не скажется на позиции Киева. "Нам нужно добиться большего успеха на поле боя. И мы сделаем это, мы вернем свои земли, мы будем сражаться за них до конца", - заявил президент.

Что касается плана того, как добиться победы, то, судя со слов Зеленского, его надежда на давление, которое окажут на Москву США и Китай, чтоб Москва прекратила боевые действия.

Правда, пока что Китай таких намерений не высказывал. И нет никаких признаков, что Пекин по этому вопросу станет солидарен с Вашингтоном - напротив, Китай критикует США за поставки оружия Украине.

На этом фоне на Западе продолжают звучать довольно скептические оценки относительно военных перспектив.

Контрнаступление Украины не дало ожидаемого результата, а зима для нее будет "непростой", заявил президент Чехии Петр Павел.

"Контрнаступление Украины не идет так, как ожидали сами украинцы. Время позволило России очень хорошо подготовиться к контрнаступлению. Поставки оружия, необходимые Украине, задерживаются. Украинские солдаты чувствуют себя не только уставшими, но и все больше разочаровываются в поддержке Запада и чувствуют, что мы бросаем их. Конечно, это не лучшая отправная точка для того, чтобы пережить суровую зиму", - заявил Павел на совещании высшего командного состава чешской армии в Праге, передает местное издание Blesk.

По его оценке, РФ смогла поставлять своим войскам больше оружия и боеприпасов, чем Запад Украине.

По боеприпасам ситуация ухудшается. Поставки снарядов Украине сократились более чем на 30% после начала войны в секторе Газа. Об этом телеканалу ABC News сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

"Они (официальные лица США - Ред.) говорили нам, что это не повлияет на обязательства, но это повлияло", - сказал чиновник. По его словам, снаряды калибром 155 мм составляют "около 60-70% общих поставок Украине".

Представитель Пентагона заявил изданию, что сокращение боеприпасов для Киева "не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа".

По его словам, пакеты помощи "начинают составляться за несколько недель до этого, поэтому нет никакой связи между тем, что происходит в секторе Газа, и тем, что происходит в Украине".

Тем не менее, в Киеве очень обеспокоены. "У нас большие проблемы… основные боеприпасы не поступают". — сказал чиновник. Собеседник предупредил, что Украина рискует потерять свои позиции на поле боя, добытые "очень дорогой ценой".

Впрочем, западные союзники продолжают заявлять, что поддержку Украины прекращать не намерены. Вчера у Зеленского побывал глава Пентагона Ллойд Остин, а сегодня приехал министр обороны Германии Борис Писториус.

Писториус пообещал Украине еще четыре установки ПВО IRIS-T - в рамках нового пакета военной помощи более чем на 1,3 млрд евро. Однако первая из четырех новых обещанных систем поступит не ранее конца 2024 года, а остальные — не ранее 2025 года, отмечает Bild.

Также Германия обещает поставлять снаряды - пусть и не в тех объемах, которых ожидает Киев. В тож время дальнобойные ракеты Таурус Берлин поставлять по-прежнему не намерен.

Показательное заявление вчера сделал Ллойд Остин на пресс-конференции в Киеве.

"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой. Все зависит от предоставляемых военных возможностей и их сочетании с другим имеющимся вооружением, идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или чем-то еще. Все зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя. Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", – сказал Остин.

Учитывая, что, при этом, пока ничего не говорится о резком увеличении количества и номенклатуры поставляемого орудия (кроме самолетов F-16, которые, скорее всего, придут на вооружение ВСУ в следующем году), а наоборот идут сигналы о том, что эти поставки сокращаются, совет Остина готовится к "изматывающей борьбе" украинская армия сможет реализовать лишь перейдя к оборонительным боям, чтобы измотать российскую армию, если она решится крупномасштабно наступать.

Вопрос только, сколько будет действовать эта стратегия. В нынешней форме конфликта она может быть рассчитана еще на несколько лет - на что, кстати, и намекает Остин, говоря о "жесткой, изматывающей борьбе".

О том, что война продлится еще долго, недавно говорил канцлер Германии Шольц, а также его министр Писториус, который прибыл в Киев.

Все это говорит о том, что Запад скорее всего готовится перевести конфликт в длительное позиционное противостояние на территории Украины. Вероятно, предполагая за счет экономических ресурсов "пересидеть" Россию, попутно усиливая Украину (наращивая постепенно собственное военное производство) и повышая для россиян цену продолжения войны. Правда, в таком случае не очень понятна какова конечная цель этой стратегии - за счет оборонительных боев, очевидно, украинская армия вряд ли сможет освободить захваченные территории. А на перемирие по линии фронта не согласен Зеленский.

Разве что надежда Запада и Киева вновь на некие большие потрясения внутри России под грузом тягот военного времени, однако оправдаются ли они - пока вопрос открытый.

Зеленский и Залужный

Тем временем, сегодня появилось сразу несколько признаков того, что в Украине растет внутриполитическое напряжение.

Владимир Зеленский коснулся двух болезненных тем, которые в последнее время обсуждаются - "Майдана-3" и своих разногласий с главкомом Залужным.

"Майдан", который против Зеленского, по его утверждениям, готовят россияне с целью его свержения, он упомянул дважды.

Во-первых, в интервью британскому таблоиду The Sun.

"Операция называется "Майдан 3". Она призвана сменить президента. Возможно, не путем убийства. Я имею в виду, это меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть. Идея была до конца года. Но, как вы видите, мы можем с этим жить", - заявил президент Украины.

Во-вторых, Зеленский, что примечательно, затронул тему в поздравлении по случаю десятой годовщины начала Евромайдана. Он заявил о недопустимости внутреннего раскола, "когда на смену государственным деятелям приходят политиканы".

"Когда борются за кресла, а не за людей, когда собственно его становится важнее собственной страны, когда не стоят до конца и к статусу "лидер", "глава", "гетман" добавляется приставка "в эмиграции". Когда врагу удается расколоть внутреннее единство", - заявил Зеленский.

Несмотря на то, что сам термин "Майдан-3" не прозвучал - что естественно на годовщину Евромайдана - мессидж о том, что внутри страны кто-то готовит смуту читался довольно четко.

Однако самая важная и даже сенсационная была другая тема, которую затронул в интервью The Sun Зеленский - о конфликте с главкомом ВСУ Залужным.

Западные СМИ уже довольно давно пишут об их разногласиях, а недавняя статья Залужного, где он резко расходится в оценках военной ситуации с Банковой, вызвала критику у отдельных чиновников Офиса президента.

Но публично в ОП любые конфликты между военным и политическим руководством страны отрицали и называли это слухами, которые распространяет Россия.

Однако в интервью президент эти слухи, по сути, подтвердил, дав понять, что Залужный, по мнению Зеленского, ведет собственную политическую игру.

Президент заявил, что во время войны военные не могут заниматься политикой, так как это "не ведет к единству нации".

"Тогда он (Залужный - Ред.) должен войти в политику, и тогда он не сможет заниматься войной. Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка. При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии и все, и не может быть двух, трех, четырех, пяти", - сказал Зеленский.

После этих вполне однозначных слов можно констатировать, что конфликт между президентом и главкомом существует. И он настолько серьёзный, что президент счел нужным о нем высказаться в интервью зарубежным СМИ.

Мы уже ранее подробно писали о слухах по поводу разногласий Зеленского и главкома. Если кратко, то у них две составляющие.

1. Несовпадение оценок президента и главкома по ситуации на фронте и по дальнейшей стратегии войны, что выразилось в полемике по поводу статьи Залужного в Economist. Залужный считает ситуацию тупиковой, с чем не согласен президент.

2. Популярность Залужного в Украине и его сильные позиции среди западных союзников, что автоматически делает его главной альтернативой Зеленскому в глазах тех сил внутри страны и за ее пределами, которые считают необходимым смену власти в стране. Отсюда - и постоянное обсуждение темы о возможности похода Залужного в президенты, которую косвенно прокомментировал в интервью Зеленский.

По распространенному мнению, опасаясь конкуренции со стороны главкома президент и решил временно отказаться от проведения выборов, назвав их во время войны несвоевременными. По крайней мере до тех пор, пока он не добьется от Залужного четких гарантий, что тот не пойдет на выборы.

Но, судя по всему, договоренности так и не достигнуты, а наоборот - пока еще невидимое широкой общественности напряжение между главкомом и президентом нарастает, раз последний решил вынести этот вопрос в публичную плоскость.

В этом контексте примечательно также сегодняшнее заявление министра обороны Рустема Умерова, который дал понять, что в командовании ВСУ возможны отставки.

У Умерова спросили о возможной отставке командующего Объединенными силами Сергея Наева и командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в связи с публикациями СМИ об их скором увольнении.

Ранее Минобороны такие планы отрицало, но сегодня Умеров отставок не исключил.

"Тема, которая касается смены командующих, она проходит по всем параметрам, которые мы в своем внутреннем периметре обсуждаем. В этом плане должны сказать, что решение пока не принято, но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность", - сказал Умеров на брифинге.

В общем, сигналы о проблемах в отношениях политического и военного руководства Украины продолжают поступать. И это, на данный момент, один из важнейших факторов, который может повлиять и на ход боевых действий, и на развитие внутриполитической ситуации. Особенно с учетом непростого положения на фронте и нарастающих в обществе усталости от войны и разочарования из-за несбывшихся прогнозов о скорой победе.