В посёлке городского типа Старобешево, что находится в захваченной россиянами части Донецкой области, в 40 километрах от линии фронта, в результате прилета погибла российская артистка Полина Меньших.

Об этом сообщают российские паблики и ученица Меньших, танцовщица Екатерина Лазарева.

Меньших приехала на Донбасс к российскими военным на день ракетных войск и артиллерии РФ с концертом.

Украинский военный с позывным Мадьяр заявил, что во время празднования в клуб, где собрались на концерт россияне, прилетела украинская ракета. По заявлению Мадьяра, там погибли около 25 человек, еще 100 человек ранены.

Погибшая была хореографом, драматургом, режиссером, педагогом по разным танцевальным дисциплинам. В 2000 году Меньших организовала танцевальную студию, на базе которой вырос театр "Леге артис". В театре она поставила спектакли, которые с успехом шли на разных сценах Москвы. В студии прошли обучение больше 3000 человек.

Меньших преподавала классический балет, народно-сценический танец, ирландский танец, актерское мастерство, балетную гимнастику.

В начале ноября во время российского удара "Искандером" по селу в Запорожской области погиб один из лучших артиллеристов Украины Дмитрий Милютин с позывным "Таксист".

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.

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