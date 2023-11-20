При обстреле войсками РФ Никополя Днепропетровской области погибла женщина и был ранен мужчина.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своём телеграм-канале.

"Во время артиллерийского обстрела Никополя оккупанты убили 83-летнюю женщину. Ранение получил 53-летний мужчина. Повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, авто, линия электропередач и газопровод. Информация уточняется", - пишет Лисак.

Ранее россияне обстреляли Никопольский район. Пострадал мужчина, оказались повреждены храм, частные дома и автомобили.

Война в Украине идет уже 635-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные паблики и западные СМИ пишут, что на юго-востоке от Авдеевки россияне прорвали оборону ВСУ, которая держалась с 2014 года. Deep State уточняет, что россияне продвинулись в районе станции Ясиноватая-2 в авдеевской промзоне. Под Бахмутом россияне продолжают наступать севернее Клещеевки. Также активные бои ведутся под Старомайорским на Времьевском выступе.

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