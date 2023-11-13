Российские войска продолжают обстреливать Никопольский район Днепропетровской области. Из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой и Красногригорьевской громадам. Выпустили более полудесятка снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Пораженные территории еще обследуют. Выясняют последствия атак. Но главное, что невредимы люди", - написал он.

В остальных районах Днепропетровщины обошлось без вражеских ударов.

Напомним, вчера в результате обстрела Херсона погиб 64-летний мужчина. Его жена получила закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения ног и сотрясение головного мозга.

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