Ночью 21 ноября российские войска нанесли четыре ракетных удара по Селидово Донецкой области. Есть раненые и погибший.

Об этом сообщил глава МВС Игорь Клименко.

"Первые две ракеты около 23:30 попали по территории больницы города Селидово. Повреждены 2 здания медучреждения, 6 гражданских людей получили ранения", - написал он.

Под завалами могут быть пострадавшие, на данный момент поисковые работы продолжаются.

"Через несколько минут после этого оккупанты нанесли еще два ракетных удара по шахте. Один работник предприятия погиб. Повреждены 4 здания, 19 транспортных средств, линия электропередач. 39 горняков оказались заблокированы под землей", - добавил Клименко.

По состоянию на данный момент все шахтеры подняты на поверхность.

Напомним, 15 ноября в городе Селидово Донецкой области после ракетного удара частично обрушился четырехэтажный дом. В результате обстрела два человека погибли.

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