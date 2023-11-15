В Селидово достали тело второй жертвы из-под завалов многоэтажки.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека. Сейчас известного уже о 2 погибших, еще 3 человека пострадали", - указывается в сообщении ГСЧС.

Под завалами могут находиться еще два человека. Работы по их поиску продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Селидово после ракетного удара обрушился четырехэтажный дом, есть погибшие. На месте обстрела спасатели совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение. Также из поврежденной квартиры на четвертом этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок.

Позже появились новые фото из Селидово, где после ракетного удара РФ обрушился 4-этажный дом. На месте удара продолжается разбор завалов.

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