По Бериславу Херсонской области вчера, 14 ноября, был нанесен очередной российский авиаудар.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Один из цехов предприятия был полностью уничтожен. Люди не пострадали" - сообщается в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в пригороде Херсона под обстрел попал автомобиль, в котором ехала семья с двухмесячным ребенком. У ребенка минно-взрывное ранение головы, состояние средней тяжести. На видео полицейские везут его в больницу.

Позже стало известно, что жизни двухмесячной девочки, которая 13 ноября, вместе с мамой и дедушкой попала под российский обстрел под Херсоном, ничего не угрожает.

Война в Украине идет уже 630-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российская армия усилила штурмы на ряде направлений: под Авдеевкой, Купянском и Донецком. Продолжаются бои вокруг Крынок на левобережье Херсонской области. Там без существенных изменений.

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