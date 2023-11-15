Появились новые фото из Селидово Донецкой области, где после ракетного удара РФ ночью частично обрушился 4-этажный дом.

Их публикует "Суспильне Донбасс".

После удара известно об одной погибшей, чье тело нашли под завалами. Известно также о двух раненых. Один человек остается под завалами.

На месте удара продолжается разбор завалов.

Фото Суспильне Донбасс

Также в ГСЧС публиковали видео из Селидово.

Война в Украине идет уже 630-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российская армия усилила штурмы на ряде направлений: под Авдеевкой, Купянском и Донецком. Продолжаются бои вокруг Крынок на левобережье Херсонской области. Там без существенных изменений.

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