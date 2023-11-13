Руководитель Центра спасения диких животных Наталья Попова в комментарии "Стране" рассказала о состоянии тигрицы по имени Тигрюля, которая пострадала в результате последней ракетного удара по Киевской области.

"Сейчас Тигрюля уже ползает, задние конечности начали шевелиться, она на них привстает. Уже даже сама вылезла в открытый вольер. Ей предоставляют противовоспалительную и обезболивающую терапию, несколько дней нужен покой. После ракетного удара тигрица, конечно, подавлена. У нее все болит. Самое плохое, что она ничего не ест", - говорит Попова.

На данный момент в Центре спасения диких животных ждут от врачей дальнейших диагностических действий.

"Врачи будут решать - делать МРТ или рентген. Потому что это не собачка или кошка, а тигр. Просто так этого не сделаешь — нужна анестезия. Кроме того, МРТ - это сложно и дорого. Рентген у нас есть на месте - это проще. Версий, что могло произойти может быть много - провала связку, трещина или перелом, инсульт. Но понять, что именно произошло с тигрицей, можно только с помощью аппаратуры. При этом сделать что-то без анестезии невозможно, анестезию тоже пока делать нельзя (она ее не перенесет) — это замкнутый круг. Сейчас мы два дня ждем и наблюдаем за тигрицей. Диагностические действия врачей будут меняться в зависимости от ситуации", - объясняет Попова.

Она также добавила, что в случае, если тигрице понадобиться МРТ, в Центре спасения диких животных будут открывать сбор.

"Конечно, если нужно будет МРТ - откроем сбор. Но пока неизвестно, что конкретно нужно. Я могу, например, открыть сбор на МРТ, а окажется, что достаточно рентгена. Это совершенно разные вещи - в том числе по финансам", — сообщает Наталья Попова.

Кроме того, в результате ракетной атаки в Центре спасения диких животных также пострадал лев.

"Он ударился об решетку, 40 минут шла кровь из носа. Но сейчас с ним все нормально, он ведет себя как обычно. Однако, последствия у диких животных могут проявляться позже. Все животные уже поступают к нам с проблемами - как правило, сейчас мы спасаем их из зоны боевых действий, где они провели жизнь под обстрелами, без воды и еды. Например, пострадавший лев к нам прибыл контуженный, две недели вообще не вставал на лапы. Так что мы наблюдаем за всеми нашими животными", - рассказывает Наталья Попова.

Также заведующая сообщила, что из-за последней ракетной атаки пострадало здание, в котором находятся животные.

"У нас разбилось два окна. Остальные окна просто открылись взрывной волной. Пока что окна не заменили, но надеюсь, что сегодня-завтра это сделают", - сказала Наталья Попова.

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