В пригороде Киева от утреннего ракетного удара россиян пострадала тигрица.

Об этом сообщает областной "Центр спасения диких животных".

"После утренних взрывов рядом с нами сильно пострадала Тигрюля. Она от шока ударилась об решётку, упала и до сих пор не может подняться", - сообщили волонтёры.

Тигрица получила противовоспалительную и обезболивающую терапию, но, очевидно, травмировала задние конечности или позвоночник. Сейчас животное обследуют врачи.

Отметим, что данный центр, где содержится хищник, находится в пригородном посёлке Чубинское, расположенном между Борисполем и Киевом. Как сообщали мониторинговые паблики, утренний прилёт был в районе Борисполя, но власти официально этого не подтверждали.

Ранее в Киевском зоопарке рассказали о поведении животных после ракетных атак РФ.

"После таких взрывов у всех животных действительно немного стрессовое состояние. Мы их не беспокоим, не трогаем, только наблюдаем. Также продолжаем нашу программу дополнительной кормежки животных, чтобы немного больше их подкармливать" - рассказал "Стране" директор учреждения Кирилл Трантин.

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