В Харькове 1 мая открылся городской зоопарк, который прекратил свою работу еще в начале войны. В целях безопасности посетителей внутрь пускают небольшими группами, чтобы избежать столпотворения.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На данный момент Харьковский зоопарк работает до 15:30, вход для посетителей бесплатный.

В случае воздушной тревоги гости и сотрудники обязаны покинуть территорию зоопарка.

Как рассказал работник зоопарка по имени Виген, в первые дни работы был аншлаг.

"Люди соскучились за нашими животными. В день открытия я провел экскурсии с двумя группами - в первой были 30 человек, во второй - 25, а в сумме - 55 человек только на меня", – говорит он.

По его словам, в начале войны из Харьковского зоопарка эвакуировали некоторых животных.

"Например, наших львов вывозили в Ивано-Франковск, страусов - на ферму. Но сегодня они уже тут", - объясняет Виген.

Кроме того, Харьковский зоопарк принял часть животных из "Фельдман экопарка", который был разрушен в результате обстрелов.

"Из экопарка к нам привезли орангутангов, белого тигра, некоторых птиц, двух ягуаров, шимпанзе. Орангутанги и шимпанзе приехали из экопарка семьями - такое правило: в зоопарках никогда не бывает только одной обезьяны", - говорит сотрудник Харьковского зоопарка Виген.

При этом не во всех случаях животные из Харьковского зоопарка и "Фельдман экопарка" уживаются вместе.

"Это зависит от того, про каких животных мы говорим. Павлинам, например, совершенно все равно. А вот обезьян мы расселили - в частности, потому что среди них есть самцы", - сообщает Виген.

По его словам, обитатели Харьковского зоопарка по разному реагируют на воздушные тревоги и обстрелы города.

"Самый уникальный случай у нас с волками: когда начинает выть сирена - волки тоже воют. Когда были прилеты в центре - ХНУ им. В. Н. Каразина спас наш зоопарк. Еще в начале войны в 100 метрах от нас был прилет - обезьяны, медведи и олени сильно испугались. В таких ситуациях олени прячутся под деревьями, а медведи - в своей берлоге", - рассказал сотрудник зоопарка Виген.

Ранее мы рассказывали о жизни Киевского зоопарка во времена блэкаута.

Также "Страна" писала, что в прошлом году россияне вывезли в Крым животных из херсонского зоопарка.