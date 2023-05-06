"Волки воют во время сирен". Харьковский зоопарк возобновил работу впервые с начала войны. Фоторепортаж
В Харькове 1 мая открылся городской зоопарк, который прекратил свою работу еще в начале войны. В целях безопасности посетителей внутрь пускают небольшими группами, чтобы избежать столпотворения.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
На данный момент Харьковский зоопарк работает до 15:30, вход для посетителей бесплатный.
В случае воздушной тревоги гости и сотрудники обязаны покинуть территорию зоопарка.
Как рассказал работник зоопарка по имени Виген, в первые дни работы был аншлаг.
"Люди соскучились за нашими животными. В день открытия я провел экскурсии с двумя группами - в первой были 30 человек, во второй - 25, а в сумме - 55 человек только на меня", – говорит он.
По его словам, в начале войны из Харьковского зоопарка эвакуировали некоторых животных.
"Например, наших львов вывозили в Ивано-Франковск, страусов - на ферму. Но сегодня они уже тут", - объясняет Виген.
Кроме того, Харьковский зоопарк принял часть животных из "Фельдман экопарка", который был разрушен в результате обстрелов.
"Из экопарка к нам привезли орангутангов, белого тигра, некоторых птиц, двух ягуаров, шимпанзе. Орангутанги и шимпанзе приехали из экопарка семьями - такое правило: в зоопарках никогда не бывает только одной обезьяны", - говорит сотрудник Харьковского зоопарка Виген.
При этом не во всех случаях животные из Харьковского зоопарка и "Фельдман экопарка" уживаются вместе.
"Это зависит от того, про каких животных мы говорим. Павлинам, например, совершенно все равно. А вот обезьян мы расселили - в частности, потому что среди них есть самцы", - сообщает Виген.
По его словам, обитатели Харьковского зоопарка по разному реагируют на воздушные тревоги и обстрелы города.
"Самый уникальный случай у нас с волками: когда начинает выть сирена - волки тоже воют. Когда были прилеты в центре - ХНУ им. В. Н. Каразина спас наш зоопарк. Еще в начале войны в 100 метрах от нас был прилет - обезьяны, медведи и олени сильно испугались. В таких ситуациях олени прячутся под деревьями, а медведи - в своей берлоге", - рассказал сотрудник зоопарка Виген.
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