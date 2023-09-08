Сегодня утром Россия нанесла ракетный удар по Сумам. В результате прилета в жилой дом ранены два человека. Также при разборе завалов в частном секторе спасли собаку.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Каждая жизнь важна. На месте вражеского удара в Сумах спасена собачка", - говорится в сообщении.

Также появились фото дома, в который попала ракета.

Напомним, удар по Сумам пришелся в район жилого сектора, разрушен двухэтажный дом, пострадали два человека. Людей достали из-под завалов.

Также повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.

Кроме того, сегодня Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. На данный момент известно о 52 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоэтажек, 4 частных дома и более 40 авто.

Война в Украине идет уже 562-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.