Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото осенней природы.

Снимки появились в Фейсбуке.

На одном из фото предстает лошадь Пржевальского. Этот вид раньше населял открытые степи и полупустыни. Однако территория Чернобыльского заповедника более чем на 60 процентов - это лес. И жизнь среди зарослей не повлияла негативно на диких коней. Им хорошо здесь и в лесу, и на опушке, и на полянах, и в полях, и даже в местах, где когда-то проживали люди. Все это для пржевальцев – родной дом.

У представителей рода оленьих сейчас горячая пора. Толком они не могут ни есть, ни спать – инстинкт продолжения рода одерживает верх над другими физиологическими потребностями.

По лесам все громче слышно, как дудят олени. Они забрасывают голову с короной рогов и протяжным ревом самозабвенно созывают самок: оленю мало одной партнерши – ему нужен гарем.

Также в зоне отчуждения сейчас практически на каждом шагу открываются глазам эффектные осенние картины с яркими красками.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото цикория.

Также он показывал фото ночного пира диких кабанов в зоне отчуждения АЭС.