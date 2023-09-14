Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото шершней.

Снимок появился в Фейсбуке.

Осенью инстинкт размножения пробуждается не только у некоторых млекопитающих, но и насекомых. У шершня обыкновенного (вид членистоногих насекомых, по сути – самая большая оса) – это тоже важный период. К концу лета из яиц основного гнезда шершней выводятся уже не только рабочие насекомые, но и нестерильные самки и самцы. В сентябре – в начале октября они роятся и разбиваются по парам.

Через несколько недель после спаривания шершни-самцы погибают, а самки ищут в округе укромные места (под камнями, корягами, в дуплах) и прячутся там на зимовку. Каждая из них, если успешно переживет холода, летом сможет дать начало новой семье.

Ранее Чернобыльский заповедник показывал фото толстого барсука, который нагуливает бока перед зимой в зоне отчуждения.

Также заповедник публиковал фотографии лося и оленя из зоны отчуждения Чернобыльской атомной станции, у которых начинается гон.