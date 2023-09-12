Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото зоны отчуждения АЭС в период межсезонья.

Красочные снимки появились в Фейсбуке организации.



"Есть что-то волшебное в межсезонье, когда летняя пора еще не окончательно сдалась на милость прохлады и затухания активной жизни, а ранняя осень – такая кроткая и зеленая, что не верится в наступающую слякоть и мрачность. Так что наслаждайтесь, впитывайте цвета теплых дней, яркого солнца и приглушенной зелени. В конце концов, лето не сказало "прощай", лето говорит "до свидания", - прокомментировали фотографии сотрудники заповедника.

Вчера Чернобыльский заповедник показывал фото толстого барсука, который нагуливает бока перед зимой в зоне отчуждения. В этот период животные не перебирают едой, употребляя всё – от корней и ягод до насекомых, птиц, их яиц, ящериц и даже змей.

А незадолго до появления поста с барсуком заповедник публиковал фото осенних цветов зоны отчуждения. Осенью цветут пижма обыкновенная, букашник, василек луговой, ястребиночка и другие растения.