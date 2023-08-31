Чернобыльский заповедник сообщил о растении зоны отчуждения, в котором крахмала и белка больше, чем в картошке
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник публиковал топ-5 интересных фактов о растении стрелолист обыкновенный.
Подборка появилась в Фейсбуке организации.
- Это многолетнее растение – единственный вид стрелолистных, произрастающий в Украине.
- Растение встречается в стоячих и медленно текущих водах, по берегам рек, прудов, на заболоченных лугах.
- Стрелолист обыкновенный – полупогруженное водное растение, для которого характерно явление гетерофилии, то есть его листья имеют разную форму.
- Корневища стрелолиста находятся под землей, на их концах образуются клубни величиной с орех. Во многих странах их едят: в них содержится 35 процентов крахмала, то есть больше, чем в картофеле.
- По количеству белков в клубне стрелолистные также богаче картофеля. Кроме того, они считаются самым известным полисахаридом, заполняющим желудок и не провоцирующим увеличение массы тела.
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