Цветущее растение. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник публиковал топ-5 интересных фактов о растении стрелолист обыкновенный.

Подборка появилась в Фейсбуке организации.

  1. Это многолетнее растение – единственный вид стрелолистных, произрастающий в Украине.
  2. Растение встречается в стоячих и медленно текущих водах, по берегам рек, прудов, на заболоченных лугах.
  3. Стрелолист обыкновенный – полупогруженное водное растение, для которого характерно явление гетерофилии, то есть его листья имеют разную форму.
  4. Корневища стрелолиста находятся под землей, на их концах образуются клубни величиной с орех. Во многих странах их едят: в них содержится 35 процентов крахмала, то есть больше, чем в картофеле.
  5. По количеству белков в клубне стрелолистные также богаче картофеля. Кроме того, они считаются самым известным полисахаридом, заполняющим желудок и не провоцирующим увеличение массы тела.

Ранее Чернобыльский биосферный заповедник представлял топ-5 интересных фактов о европейском барсуке.

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