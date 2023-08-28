Чернобыльский заповедник опубликовал интересные факты о хищном сорокопуте из зоны отчуждения
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник представил подборку интересных фактов о сером сорокопуте.
Топ появился в Фейсбуке организации.
- Эта птица – хищник, поэтому питается тем, что поймает. В ее рацион входят не только крупные насекомые, но и мелкие позвоночные.
- Сорокопут любит грызунов: полевок, землероек, мышей, кротов. А еще ест маленьких птиц: воробьев, славок, синиц.
- Запасов птица не делает, хотя, если у нее есть избыток пищи, может засушить жертву, подвесив на игле от акации или оставив в развилках ветвей. Правда, это делают не все сорокопуты.
- Обычно гнездо у сорокопутов строит самка. Самцы очень редко в этом участвуют.
- Этот вид птиц издает звуки, похожие на песни сороки. Их голоса грубые.
Ранее радиационно-экологический биосферный заповедник приводил топ-5 интересных фактов о европейском барсуке.
Также в Чернобыльском заповеднике рассказывали об обычной белке. Оказывается, она ест не только орешки, семена и грибы, но и активно охотится на других грызунов, а также птенцов птиц и разных пресмыкающихся.