Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник представил подборку интересных фактов о сером сорокопуте.

Топ появился в Фейсбуке организации.

Эта птица – хищник, поэтому питается тем, что поймает. В ее рацион входят не только крупные насекомые, но и мелкие позвоночные. Сорокопут любит грызунов: полевок, землероек, мышей, кротов. А еще ест маленьких птиц: воробьев, славок, синиц. Запасов птица не делает, хотя, если у нее есть избыток пищи, может засушить жертву, подвесив на игле от акации или оставив в развилках ветвей. Правда, это делают не все сорокопуты. Обычно гнездо у сорокопутов строит самка. Самцы очень редко в этом участвуют. Этот вид птиц издает звуки, похожие на песни сороки. Их голоса грубые.

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