Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото стайки серых куропаток, целеустремленно спешащей след в след по лесным дорогам зоны отчуждения.

Снимок появился в Фейсбуке.

Серая куропатка напоминает рябчика или небольшую домашнюю курицу. Клюв и лапы у нее темного цвета, верхняя часть оперения рябая, коричневого цвета, бока и хвост рыжие. Самки окрашены более тускло, чем самцы.

Серая куропатка - типичный житель лесостепных угодий, обитает в умеренной зоне Евразии, населяя почти всю Европу, Малую Азию, Казахстан и юг Западной Сибири, от Британских островов и Скандинавии до Алтая и Тувы.

Птица живёт в разных биотопах: в разнотравных степях с кустарниками и лесными островками на равнинах и в долинах рек, в лесостепях, на хлебных полях и полях под паром, по лесным вырубкам, на опушках лесов, по оврагам, заросшим кустарником, реже в холмистых песках с зарослями ивы или тамариска. В горных местностях держится в предгорьях, на полях в лесном поясе и поднимается к субальпийским лугам.

Куропатки особенно любят картофельные полосы — когда картофель еще не убран. Так же куропатки любят поля, пересеченные ручейком или оврагом. Куропатка является очень пластичным видом и хорошо уживается на техногенных ландшафтах вблизи городов и поселков.

В Украине это пернатое ведет оседлый образ жизни во всех областях, кроме Карпат и сплошных лесных массивов Полесья.

Численность в центральных районах Хмельницкой области очень низкая, на юге несколько больше. Для сохранения вида необходим запрет на охоту.

Недавно заповедник рассказывал о птице под названием пигалица.

Ранее заповедник сообщал о колонии крачек на Припяти.