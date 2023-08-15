Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил, что на этой неделе территория зоны отчуждения ЧАЭС была обследована с целью описания состава местных водорослей.

Об этом написала пресс-служба заповедника в Фейсбуке.

Обследование проводил альголог (альгология — раздел биологии, изучающий водоросли) с большим опытом в данной сфере – доктор биологических наук Игорь Костиков. За длительное время это первое исследование этой группы растений в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения.

Ранее весной заповедник сообщал о том, что амбициозный проект повторного заселения (реинтродукции) европейского зубра в зону отчуждения отсрочен на неопределенное время. Причины отсрочки очевидны: прошлогодняя оккупация и ее последствия (заминирование и т.п.).

А зимой заповедник подписал соглашение о сотрудничестве в рамках программы исследования популяции волка в Центральном Полесье. Участниками этой программы являются Чернобыльский заповедник, Полесский национальный университет, Полесский природный заповедник Polissya Reserve и природный заповедник "Древлянский".