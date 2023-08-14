Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото одной из самых известных барж в мире.

Снимок появился в Фейсбуке.

"После аварии на ЧАЭС, в Чернобыльском заливе – небольшом заливе реки Припять – остались добывать свой век несколько старых судов. Давно, в доаварийные времена, этот залив использовался как гавань для ремонта или утилизации плавсредств на местном судоремонтном заводе. После этого локация стала популярной из-за многочисленных фотографий посетителей зоны и заповедника. Корабли понемногу ржавеют и погружаются в воду залива. Природа поглотит и эту кучу металла. Хотя на это уйдет и определенное время…" - сказано в посте.

Отметим, что эта баржа увековечена в легендарной компьютерной игре "Сталкер. Зов Припяти", где стала одной из самых запоминающихся локаций под названием "Затон".

Судно в заповеднике

Копия баржи в игре

Ранее Чернобыльский заповедник показывал летнее разнообразие природы в зоне отчуждения АЭС.

Также мы публиковали фото, как искусственный интеллект видит обитателей зоны отчуждения.