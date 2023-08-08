Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал снимки из зоны отчуждения ЧАЭС, на которых господствует зеленый цвет.

Красочные фото появились в Фейсбуке организации.



"Где-то на водоемах заповедника: здесь лето одевается во все оттенки зеленого – от изумрудного и малахитового до мятного и фисташкового. И все эти цвета переливаются друг в друга, смешиваются, стелются по берегам, воде, уходят до горизонта… И только кое-где из-под густой и, конечно, зеленой ряски, сверкает темное зеркало воды. Там тоже кто-то живет. Может быть, зеленая лягушка?" - сказано в подписи к фото.

Ранее Чернобыльский биосферный заповедник публиковал фото растения, которое многие считают сорняком, но на самом деле это красивая и полезная трава. Речь идет о вейнике наземном или, как его еще называют, вейнике обыкновенном.

Также заповедник показывал снимки разных обитателей зоны отчуждения - от пресноводной черепахи до филина обыкновенного.