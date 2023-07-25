Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал сделанный фотоловушкой снимок волчицы, которая спешит либо в логово, либо на охоту. Заметно, что она кормящая мать.

Фото опубликовано в Фейсбуке.

Как правило, волчата у хищников рождаются летом. Волчица выбирает места, где ей все известно: укрытия, ходы, водопои, места охоты, зоны опасности.

Часто самка рожает там, где когда-то уже приводила щенков, или где родилась сама. Она рожает тихо и вскоре переносит волчат в запасное укрытие.

На свет появляются от трех до девяти щенков. Сначала они слепы, беспомощны и еще пару недель находятся в логове безвылазно.

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