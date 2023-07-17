В Чернобыльском биосферном заповеднике рассказали о четырех главных отличиях дикой свиньи от домашней.

Об этом говорится на странице в Facebook.

Несмотря на то, что дикая свинья (или лесная свинья - Ред.) является прямым предком и близким родственником для всех известной домашней свиньи, по ряду признаков эти парнокопытные существенно отличаются.

Вот главные особенности:

Конечности диких кабанов длиннее, ведь для них важно быстро двигаться в лесу. Шерсть у диких родственников – более густая и плотная, потому что это их единственная защита от сезонных изменений погоды. Голова свиньи лесной более вытянута. Главное отличие – наличие клыков у дикого кабана в противовес свинье домашней.

Ранее в Чернобыльском заповеднике рассказали, что дикая свинья может быть особо опасна, когда поросятам грозят чужаки. Также некоторые виды кабанов могут учуять еду за пять километров.

Как писала "Страна", в январе прошлого года под Житомиром во время охоты погиб полицейский Евгений Андрийковец, на которого напал кабан. 32-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.