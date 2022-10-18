Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографию семейки кабанов из фотоловушек проекта "Полесье - дикая природа без границ", установленных на территории зоны отчуждения ЧАЭС.

Фото появилось в Фейсбуке организации.

На нем мама-свинья находится настороже, поросенок чувствует себя в безопасности.

Хотя клыки самки дикого кабана меньше, чем у самца, и она не может ими разить врага, а только кусает и топчет ногами, приближаться к ее выводку не стоит: свинья – крайне опасный зверь, когда ее поросятам угрожают чужаки.

Брачный период у кабанов начинается в декабре. Самцы обычно борются за контроль над 1–3 самками, но иногда число самок в гареме может достигать 8 особей. После сезона спаривания самцы уходят. Самка обычно в конце апреля - начале мая рожает от 4 до 8 поросят, хотя известны случаи рождения до 13 поросят.

В заповеднике кабанов не так уж много, хотя до 2015 года они были наиболее многочисленными копытными. В настоящее время численность медленно восстанавливается.

Ранее заповедник рассказывал, как опасно собирать грибы в зоне отчуждения и вывозить их.

Также в заповеднике показывали фото оленя. Он может есть ядовитые растения.