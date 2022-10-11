Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал снимки осенней природы в зоне отчуждения АЭС.

Фотографии появились в Фейсбуке организации.

Они сделаны с высоты птичьего полета и показывают живописную панораму заповедника. На фото смешались яркие зеленая и все оттенки желтой красок. Среди золотистых деревьев сверкает излучина реки, в зарослях стоят заброшенные после аварии на атомной электростанции дома и хозяйственные постройки.

Пост заповедник сопроводил строками украинской поэтессы Лины Костенко:

Красива осінь вишиває клени

Червоним, жовтим, срібним, золотим.

А листя просить: – Виший нас зеленим!

Ми ще побудем, ще не облетим.

В конце сентября Чернобыльский заповедник показывал фото осеннего леса в зоне отчуждения и рассказал о его сложной экосистеме.

Также заповедник сообщал, сколько рек в зоне отчуждения АЭС. По заповедной территории протекает восемь рек: Припять, Уж, Сахан, Илья, Брагинка, Несвич, Вересня, Грезля. Все они подпитываются многими ручьями. Длина речной сети составляет 260 км.