Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал топ фактов о самом гигантском обитателе украинских лесов. Таким рекордсменом по габаритам является обычный европейский лось.

Запись о копытном появилась в Фейсбуке организации.

В заповеднике рассказали, что:

лось способен отбиться от целой стаи волков;

скорость его бега составляет до 55 километров в час;

лоси учатся плавать в первые дни после рождения;

высота гиганта в холке может составлять до 1,5-2 метров, а вес – до 800 кг;

лось способен двигать глазами так, что, не поворачивая головы, замечает любое движение позади себя;

животное может поворачивать уши по всем направлениям и улавливать звуки, которые издают другие лоси, даже на расстоянии трех километров.

Ранее, в мае, в Чернобыльском заповеднике показали попавшего в фотоловушку лося, который ищет лакомства в весеннем лесу.

А летом биосферный заповедник публиковал фото европейского лося в зарослях зоны отчуждения, где у него и уютный дом, и разнообразное меню.