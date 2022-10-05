Сохатый отдыхает на полянке. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал топ фактов о самом гигантском обитателе украинских лесов. Таким рекордсменом по габаритам является обычный европейский лось.

Запись о копытном появилась в Фейсбуке организации.

В заповеднике рассказали, что:

  • лось способен отбиться от целой стаи волков;
  • скорость его бега составляет до 55 километров в час;
  • лоси учатся плавать в первые дни после рождения;
  • высота гиганта в холке может составлять до 1,5-2 метров, а вес – до 800 кг;
  • лось способен двигать глазами так, что, не поворачивая головы, замечает любое движение позади себя;
  • животное может поворачивать уши по всем направлениям и улавливать звуки, которые издают другие лоси, даже на расстоянии трех километров.

Скриншот из Фейсбука Чернобыльского заповедника

Ранее, в мае, в Чернобыльском заповеднике показали попавшего в фотоловушку лося, который ищет лакомства в весеннем лесу.

А летом  биосферный заповедник публиковал фото европейского лося в зарослях зоны отчуждения, где у него и уютный дом, и разнообразное меню.

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