Чернобыльский заповедник показал фото лесного гиганта, который умеет видеть сзади, не поворачивая головы
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал топ фактов о самом гигантском обитателе украинских лесов. Таким рекордсменом по габаритам является обычный европейский лось.
Запись о копытном появилась в Фейсбуке организации.
В заповеднике рассказали, что:
- лось способен отбиться от целой стаи волков;
- скорость его бега составляет до 55 километров в час;
- лоси учатся плавать в первые дни после рождения;
- высота гиганта в холке может составлять до 1,5-2 метров, а вес – до 800 кг;
- лось способен двигать глазами так, что, не поворачивая головы, замечает любое движение позади себя;
- животное может поворачивать уши по всем направлениям и улавливать звуки, которые издают другие лоси, даже на расстоянии трех километров.
Ранее, в мае, в Чернобыльском заповеднике показали попавшего в фотоловушку лося, который ищет лакомства в весеннем лесу.
А летом биосферный заповедник публиковал фото европейского лося в зарослях зоны отчуждения, где у него и уютный дом, и разнообразное меню.
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