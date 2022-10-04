Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил, что 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных.

Запись об этом появилась в Фейсбуке организации.

В заповеднике отметили, что это еще один – и важный – повод в очередной раз напомнить: люди – соседи всех живых существ на Земле. И именно на людей возложена ответственность за сохранность и защиту многочисленных представителей земной фауны. Ведь до сих пор из-за влияния сельского хозяйства и промышленности, вырубки лесов, занятия территорий, изменения климата и прямого уничтожения погибают не только отдельные животные, но и исчезают целые виды.

"Конкретная дата – 4 октября – выбрана международным сообществом не случайно, поскольку это день рождения католического святого и защитника животных Франциска Ассизского. Мы создаем представителям фауны проблемы – мы их должны и решать", - написала пресс-служба заповедника.

Ранее Чернобыльский заповедник рассказывал, сколько рек протекает в зоне отчуждения АЭС.

Также заповедник показывал фото начала осени в зоне отчуждения атомной станции.