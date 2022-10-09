В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали о том, что каждую вторую субботу мая, а также в октябре отмечается Всемирный день мигрирующих птиц. Он информирует человечество об угрозах, с которыми сталкиваются перелетные птицы и призывает к международному сотрудничеству по сохранению орнитофауны.

Об этом организация пишет в Facebook.

"Осенью Всемирный день мигрирующих птиц отмечается второй раз. Ведь с 2018 года его празднование организуется дважды в год – в мае и октябре. Ежегодно примерно 5 миллиардов сухопутных птиц мигрирует из Европы в Азию и Африку. Еще больше мигрирует птиц в других частях света. Чернобыльский заповедник тоже расположен на перекрестке больших птичьих миграционных путей. За сезон здесь пролетают до двух миллионов пернатых. И именно этот день призван расширить знания человечества о мигрирующих птицах и обратить внимание на глобальные экологические изменения, разрушающие экосистемы птичьих ареалов", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что на днях Чернобыльский заповедник показал фото хищной птицы семейства ястребиных - лугового луня. В зоне отчуждения их насчитывают всего около десяти пар.

Также "Страна" сообщала, что Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал снимок глухаря, сделанный фотоловушкой в зоне отчуждения ЧАЭС.