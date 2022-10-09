Всемирный день мигрирующих птиц отмечается дважды в год. Фото: Facebook/zapovidnyk2018

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали о том, что каждую вторую субботу мая, а также в октябре отмечается Всемирный день мигрирующих птиц. Он информирует человечество об угрозах, с которыми сталкиваются перелетные птицы и призывает к международному сотрудничеству по сохранению орнитофауны.

Об этом организация пишет в Facebook.

"Осенью Всемирный день мигрирующих птиц отмечается второй раз. Ведь с 2018 года его празднование организуется дважды в год – в мае и октябре. Ежегодно примерно 5 миллиардов сухопутных птиц мигрирует из Европы в Азию и Африку. Еще больше мигрирует птиц в других частях света. Чернобыльский заповедник тоже расположен на перекрестке больших птичьих миграционных путей. За сезон здесь пролетают до двух миллионов пернатых. И именно этот день призван расширить знания человечества о мигрирующих птицах и обратить внимание на глобальные экологические изменения, разрушающие экосистемы птичьих ареалов", - говорится в сообщении.

Над Чернобыльским заповедником во время миграции пролетает до двух миллионов птиц

Над Чернобыльским заповедником во время миграции пролетает до двух миллионов птиц

Ранее мы писали, что на днях Чернобыльский заповедник показал фото хищной птицы семейства ястребиных - лугового луня. В зоне отчуждения их насчитывают всего около десяти пар.

Также "Страна" сообщала, что Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал снимок глухаря, сделанный фотоловушкой в зоне отчуждения ЧАЭС.

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