В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали, что в военное время запрещено ходить в лес, а в зоне отчуждения запрещено собирать ягоды и грибы, так как это может повлечь необратимые последствия для человеческого здоровья.

Об этом сообщили в Фейсбуке организации.

"Осень – золотое время для любителей собирать грибы. Но война в Украине внесла серьезные коррективы в нашу жизнь, поэтому во многих регионах уходить в лес категорически запрещено!" - пишет пресс-служба заповедника.

В организации также напоминают, что посещение лесов во время военного положения несет за собой административную и, в некоторых случаях, уголовную ответственность.

"Кроме того, еще раз напоминаем: в Чернобыльском заповеднике, расположенном на радиоактивно загрязненных территориях, запрещено собирать, использовать и вывозить за его пределы ягоды и грибы, как, кстати, и другую продукцию растениеводства. Ведь допустимые уровни содержания радиоактивных веществ превышены в них в разы. Вывоз "даров леса" из зоны отчуждения является противозаконным поступком, а нарушителям грозит не только административное, но и уголовное наказание", - пишут в пресс-службе заповедника.

"К тому же, в сегодняшних реалиях, "тихая охота" может стоить жизни. Никакие грибы не стоят вашей безопасности и здоровья!" - напоминают специалисты в завершении публикации.

Напомним, ранее чернобыльский заповедник показал фото начала осени в зоне отчуждения ЧАЭС. А также мы показывали, как в фотоловушку зоны отчуждения ЧАЭС попал пернатый любитель токовать.