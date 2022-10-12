Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал об одном из самых любознательных животных зоны отчуждения - благородном олене.

Соответствующая публикация появилась в Facebook организации.

"Пока взрослые олени заняты всевозможными взрослыми делами, молодежь свободно гуляет по заповедным просторам, не только выискивая пищу, но и познавая мир. Вот на мхе растут грибы: может, попробовать? А может, лучше убежать, потому что где-то неподалеку подозрительно треснула ветка?" - говорится в сообщении.

Олень благородный, обычный или лесной олень - самый распространенный вид оленей в мире. Благородный олень издавна обитал в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов - европейских и сибирских, а также во влажных частях Средней Азии. Преследование людьми, освоение человеком целинных земель, вырубка леса – все это привело к тому, что более или менее сплошной ареал олени имеют только в Сибири.

Олени едят не менее 300 видов растений, главным образом траву, листья и побеги, грибы, лишайники, тростник и солянки из болотной растительности. Могут есть такие ядовитые растения, как красавка и аконит.

Хвою олени есть не могут, поэтому когда голод заставляет их это делать, нередко погибают от воспаления желудочно-кишечного тракта.

Живут олени в лесах, лесостепях, степях, полупустынях и пустынях, держась приречной растительности. Они могут жить и без пресной воды, как на острове Бирючем в Азово-Сивашском заповеднике. Но все же родными местами оленей служат светлые леса, в основном широколиственные, лесистые острова, и даже темнохвойные леса, но среди просторных лугов.

В горных местностях для оленей важна возможность отойти в период глубоких снегов на мало заснеженные склоны. На равнинах олени живут оседло, держась стадами по 10 и более голов на сравнительно небольших участках (300-400 га летом и 200 га зимой), проходя по глубокому снегу не более 1-2 км в сутки. В горах они совершают большие сезонные переходы, проходя по 50 км в день, иногда даже по 150 км. Переход в места, где меньше снега, происходит постепенно и занимает полтора-два месяца. В апреле-мае, когда в горах тает снег, олени возвращаются.

В сильную жару олени лезут в воду. Пасутся они не непрерывно, а чередуют питание с отдыхом, устраивая лежанки в траве, часто на опушках. Зимой они немного разгребают снег и притаптывают, подминают – выходит теплая ямка.

Смешанное стадо оленей (не в период гона) чаще всего возглавляет старая самка, возле которой собираются ее дети всех возрастов. Обычно размер такого стада – 3-6 голов. Весной такие стада распадаются.

Известно, что длина тела оленя достигает 1,85 – 2,15 м, из которых около 15 см приходится на хвост. Высота в холке при этом - 1,2 – 1,5 м. Вес животного обычно 160 –170 кг, но встречаются и очень большие олени, которые весят 300 кг и более.

Самки гораздо меньшего размера и обычно иначе окрашены. Зимой волосы ости серовато-бурые, летом более красновато-бурые; подшерсток пепельно-серый с бурыми кончиками. У морды окрас волос переходит в черноватый, у хвоста - в желтоватый цвет. Только у телят в первые месяцы жизни на красновато-буром фоне появляются белые пятна.

Самец имеет большие ветвистые рога с многочисленными отростками (около 20), масса которых достигает 13 (15 и более) кг. Самец сбрасывает рога каждый год. В отличие от растущих в своей основе копыт, рога растут верхушками. В неволе олени живут 25-27 лет, иногда даже 30. В естественных условиях, как правило, – 12-14 лет. Самки живут дольше самцов.

Ранее мы писали, что Чернобыльский заповедник показал фото лесного гиганта, который умеет видеть сзади, не поворачивая головы.

Также "Страна" сообщала, что Чернобыльский заповедник опубликовал снимок самки благородного оленя, попавшей в объектив фотоловушки.